Torino, perekrutan Perri dari Leeds hampir rampung: formula dan waktu transfernya

Beberapa jam ke depan akan menjadi momen penentu bagi Torino untuk merampungkan rekrutan baru, yang sudah dinantikan para suporter sejak awal bursa transfer musim panas, yakni seorang kiper. Mscardi yang menjanjikan tidaklah cukup. Dibutuhkan tambahan pemain berpengalaman yang telah ditemukan direktur olahraga Petrachi pada diri kiper Brasil Lucas Perri setelah jalur yang mengarah ke Gill, Ravaglia, dan Livakovic kandas.





Yang menghambat transfer Perri adalah keterlambatan pengumuman resmi kepindahan Trafford dari Manchester City ke Leeds, dengan kiper Inggris itu akan menggantikan pemain kelahiran 1997 yang akan hengkang. Begitu kepindahan itu diresmikan, Perri akan siap untuk pindah ke Torino, menjalani tes medis, menandatangani kontrak, dan memulai petualangan barunya di Serie A. Kemungkinan besar bahkan sudah malam ini, sehingga sang pemain bisa menjalani tes medis bersama Torino pada esok hari.