Direktur olahraga Torino Gianluca Petrachi merekrut kembali Ricardo Rodriguez, yang berstatus bebas transfer setelah berakhirnya pengalamannya bersama Real Betis, ke Torino dari daftar pemain bebas transfer, setelah penutupan bursa transfer, untuk memperkuat sisi kiri.





Pemain Swiss itu mengenakan jersey Torino selama empat musim, dari 2020 hingga 2024, dengan total mencatatkan 129 penampilan di semua kompetisi. Bek Swiss tersebut datang setelah menjalani pengalaman bersama Wolfsburg, Milan, dan PSV, dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.





Musim pertamanya, yaitu 2020/21, berjalan rumit baik secara personal maupun bagi seluruh tim. Torino mengakhiri liga di posisi ke-17, dan baru memastikan keselamatan pada pekan-pekan terakhir. Rodriguez memainkan 16 pertandingan di Serie A dan lebih sering dipasang sebagai bek kiri, meski juga mendapat tempat sebagai bek tengah. Kini ia kembali tersedia untuk Ignazio Abate.







