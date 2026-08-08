Excelsior resmi memperkuat skuadnya dengan Mario Domínguez. Klub Rotterdam itu meminjam striker tersebut dari Valencia dan juga menyepakati opsi pembelian.

Domínguez yang lahir di Granada bergabung dengan akademi Valencia saat berusia 14 tahun. Penyerang yang kini berusia 22 tahun itu berkembang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Valencia Mestalla, tim kedua klub tersebut. Pada akhir April tahun ini, ia mencapai catatan itu lewat gol ke-28-nya (dalam 81 pertandingan).

Domínguez menjalani debut di LaLiga pada 2022, tetapi tidak pernah benar-benar menembus tim utama. Secara total, ia memainkan lima pertandingan di tim utama Los Che.

"Banyak gol dan kerja keras untuk tim. Itu yang bisa diharapkan orang-orang dari saya," kata Domínguez, yang mengaitkan insting golnya dengan 'perasaan'. "Anda melihat gawang dan tercipta sebuah koneksi. Itu tidak bisa dilatih, itu memang sudah ada.”

Pelatih Ruben den Uil menjadi faktor penentu dalam pilihan Domínguez. "Pelatih memberi saya kepercayaan. Saya merasakan betapa besar keinginannya untuk membawa saya ke sini, itu yang menjadi penentu. Dan Eredivisie menurut saya adalah kompetisi yang menarik, terutama untuk para striker."

"Sepak bola menyerang, banyak pemain muda. Saya pikir saya bisa cepat beradaptasi di sini. Bagi saya, ini adalah langkah yang sempurna. Kompetisi sudah dimulai. Kami akan melakukannya bersama dan bekerja menuju tujuan kami," ujar Domínguez.

Excelsior membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan setelah kepergian Jerolldino Bergraaf (AZ) dan Mike van Duinen. Pada pertengahan Juli, klub itu juga sudah memperkuat diri dengan penyerang Ilano Silva Timas, yang didatangkan dari MVV Maastricht.