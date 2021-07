Top! Lagu BTS Berjudul Butter Diputar Di Final Euro 2020

Kepastian tersebut didapatkan setelah BTS memenangkan pemilihan suara yang dilakukan di media sosial UEFA Euro 2020.

Lagu BTS yang berjudul Butter, bakal diputar saat final Euro 2020. Pertandingan puncak tersebut dilangsungkan di Stadion Wembley, London, Senin (12/7) dini hari WIB.

Kepastian tersebut didapatkan setelah BTS memenangi pemilihan suara yang dilakukan melalui akun Twitter UEFA Euro 2020. Boyband asal Korea Selatan tersebut mengungguli sejumlah kandidat lainnya.

BTS mampu mengumpulkan sebanyak 46,6 persen suara, disusul Louis Tomlinson dengan lagu Kill My Mind 43,8 persen suara. Kemudian Bad Guy dari Billy Eilish 6,5 persen suara, dan Yeah milik Usher 3,1 persen suara.

Total ada 4.181.025 pemilih suara yang berpartisipasi. Kemenangan BTS tersebut tak lepas dari peran ARMY, yang merupakan fans fanatik mereka dalam memberikan dukungan suara.

Saat ini lagu Butter milik BTS menguasai Billboards Hot 100, merupakan single yang dirilis pada musim panas tahun ini. Lagu tersebut adalah lagu berbahasa Inggris kedua BTS, setelah Dynamite yang diluncurkan tahun lalu.

Selain Butter milik BTS ada tiga lagu lainnya yang diputar di final Euro 2020. Mulai dari Kill My Mind (Louis Tomlinson), Adore You (Harry Style), Blinding Lights (The Weeknd).

Sejauh ini baru Italia yang sudah melaju ke final. Pasukan Roberto Mancini tersebut menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti dengan 4-2, setelah di waktu normal dan perpanjangan waktu laga berakhir 1-1.

Italia, menunggu pemenang dari laga semi-final antara Inggris kontra Denmark. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (8/7) dini hari WIB.