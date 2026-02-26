Diterjemahkan oleh

Tonton: The Late Run with Ochocinco tayang perdana dengan Bert Kreischer sebagai komedian yang memuji Lionel Messi dan membuat prediksi Piala Dunia

Chad Ochocinco Johnson dan Rahimovic berbincang dengan legenda komedi Bert Kreischer dalam percakapan yang mengulas berbagai topik: budaya sepak bola di Florida, demam Messi di Miami, pembicaraan tentang "last dance" Piala Dunia 2026, dan "Mount Rushmore" komedi. Bert menceritakan kembali kisah asal-usul The Machine, menganalisis apa yang membuat seorang komedian hebat, dan entah bagaimana akhirnya berjanji untuk menjadi penggemar sepak bola sejati.