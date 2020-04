Tonton Sepuluh Gol Terbaik Arsenal Invincibles!

Musim 2003/04 menjadi periode yang sangat istimewa bagi dan juga para loyalis klub, The Gunners mencatatkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Primer Inggris tanpa tersentuh kekalahan sekalipun.

Skuat besutan Arsene Wenger meraih 26 kemenangan dan 12 hasil imbang sepanjang tahun untuk mengukuhkan status 'The Invincibles' dan belum ada yang mampu menyamai catatan tersebut sejauh ini.

Diperkuat oleh pemain-pemain bertalenta istimewa, terutama penyerang yang diisi Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Antonio Reyes dan juga Robert Pires, tidak mengejutkan Arsenal juga banyak mencetak gol-gol indah saat itu.

Namun, Arsenal memilih sepuluh gol yang dinilai terbaik di antara yang terbaik pada musim tersebut, bisakah Anda menebak siapa yang berada di urutan nomor satu?

