Tonny Vilhena dipastikan kembali ke Eredivisie Vriendenloterij. Gelandang berusia 31 tahun itu menandatangani kontrak hingga akhir musim bersama Willem II, demikian diumumkan klub asal Tilburg tersebut.

"Saya sangat senang bisa kembali ke Belanda dan menandatangani kontrak dengan Willem II. Dalam beberapa tahun terakhir saya bermain di berbagai negara dan kompetisi, dan karena itu saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Pengalaman itu saya bawa ke Tilburg," ujar Vilhena setelah menandatangani kontrak.

Gelandang berpengalaman itu menambahkan: "Saya terutama ingin kembali menikmati bermain sepakbola, menjadi penting bagi klub, dan berjuang untuk bertahan di liga. Dengan pengalaman saya, saya ingin membantu rekan-rekan setim dan bersama-sama meraih hasil semaksimal mungkin."

Direktur teknik Freek Heerkens sangat gembira dengan kedatangan Vilhena ke Tilburg. "Dengan Tonny, kami mendapatkan pemain yang tentu sangat mengenal Eredivisie dan juga telah mengumpulkan banyak pengalaman di luar negeri. Ia membawa kualitas di lini tengah, memiliki kepribadian yang kuat, dan dengan pengalamannya bisa menjalankan peran penting di dalam tim. Kami senang dia memilih Willem II."

Vilhena menimba ilmu di akademi Feyenoord dan melakoni debutnya di tim utama pada awal 2012. Bersama klub Rotterdam itu, ia meraih gelar liga, serta dua kali Piala KNVB Eurojackpot dan dua kali Johan Cruijff Schaal.

Sang veteran bermain untuk sejumlah klub di luar negeri: FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor, dan Panathinaikos. Selain itu, Vilhena juga 15 kali mengenakan seragam tim nasional Belanda.

SC Cambuur sebelumnya berusaha merekrut Vilhena pada musim panas ini. Namun, Willem II yang kemudian menjadi klub barunya.