Tonny Vilhena (31) secara mengejutkan kembali ke Eredivisie

Willem II berada di ambang memulangkan Tonny Vilhena ke Eredivisie, demikian dipastikan Voetbal International. Gelandang berusia 31 tahun itu masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan Panathinaikos, tetapi sudah tidak masuk dalam rencana klub papan atas Yunani tersebut dan tampaknya akan segera meneken kontrak di Tilburg. Vilhena kini juga sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Willem II, tambah jurnalis transfer Mounir Boualin.

Vilhena sudah lebih lama memikirkan untuk kembali ke Belanda. Sebelumnya pada musim panas ini, SC Cambuur mencoba memboyongnya ke Leeuwarden, tetapi kemungkinan itu kini sudah tidak lagi terbuka.

Menurut sumber internal, mantan pemain timnas Belanda yang sudah 15 kali tampil itu dalam waktu dekat akan bergabung dengan Willem II. Klub promosi tersebut masih ingin memperkuat skuadnya lebih jauh pada pekan terakhir bursa transfer dan dengan mendatangkan Vilhena mereka mendapatkan kualitas sekaligus segudang pengalaman.

Di lini tengah, Willem II sudah lebih dulu mengisi sebagian besar dua posisi lewat Calvin Twigt dan Kasper Boogaard. Twigt kembali dari Go Ahead Eagles dan diproyeksikan sebagai gelandang bertahan, sementara Boogaard datang dengan status pinjaman dari AZ dan digunakan sebagai gelandang box-to-box.

Untuk posisi di belakang penyerang, Uriël van Aalst mendapat kepercayaan dalam dua pertandingan liga pertama. Gelandang muda itu dipandang di dalam klub sebagai talenta besar, tetapi pertanyaannya adalah apakah tempat reguler di starting XI Eredivisie saat ini belum terlalu dini baginya.

Dengan kedatangan Vilhena, Willem II akan mendapat tambahan pemain yang sangat mengenal kompetisi Belanda. Gelandang itu menimba ilmu di akademi Feyenoord dan berkembang di De Kuip menjadi sosok penting di tim utama.

Vilhena pada akhirnya memainkan lebih dari dua ratus pertandingan resmi untuk Feyenoord sebelum hengkang ke FK Krasnodar pada 2019. Setelah itu, ia membela Espanyol, Salernitana, Alanyaspor, dan Panathinaikos secara berurutan.

Di Yunani, Vilhena kini sudah menemui jalan buntu. Musim lalu gelandang berpengalaman itu hanya tampil tiga kali, sehingga kepergiannya pada musim panas ini menjadi langkah yang masuk akal bagi semua pihak.