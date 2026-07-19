Tom Cruise memicu kontroversi di final Piala Dunia: Apa yang dia katakan?.. Luar biasa!

Pidato penuh semangat yang disampaikan bintang Hollywood Tom Cruise menjelang dimulainya pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina memicu reaksi beragam di kalangan penggemar turnamen tersebut, mulai dari rasa heran atas kehadirannya hingga sambutan positif karena ia menggunakan istilah yang tepat untuk permainan tersebut.

Cruise, yang berusia 64 tahun, berbicara dari tengah lapangan "MetLife Stadium" tentang persatuan dunia, dengan mengatakan: "Lebih dari 30 hari yang lalu, 48 negara memulai perjalanan yang melintasi samudra, melampaui batas-batas, dan mempertemukan berbagai budaya, serta bersama-sama menunjukkan kepada kita mengapa permainan ini adalah milik seluruh dunia."

Namun, para penggemar yang menyaksikan acara tersebut semata-mata demi sepak bola tidak menerima intervensi artistik ini; salah satu di antaranya mengkritik melalui media sosial: “Pidato Tom Cruise itu konyol,” sementara yang lain bertanya: “Mengapa Tom Cruise berpidato sebelum final Piala Dunia? Cukup sudah!”, sementara yang ketiga mengecam: “Apa hubungannya ini dengan sepak bola?”.

Namun, bintang “Mission: Impossible” ini tepat dalam satu hal yang mendapat sambutan luas dari para penggemar non-Amerika, yaitu ketika ia menyebut olahraga ini dengan nama aslinya, “football” (sepak bola), alih-alih istilah Amerika yang umum, “soccer”.

Pilihan bahasa ini memicu gelombang pujian di media sosial, di mana salah satu pengikut menulis: "Dia menyebut Piala Dunia sebagai sepak bola, bukan soccer, luar biasa!" Sementara yang lain berkomentar: "Setidaknya dia menyebutnya sepak bola, bukan soccer," dan yang ketiga berkata: "Dia menyebutnya sepak bola, bukan soccer, semoga semua orang memahaminya."

Beberapa pengikut berpendapat bahwa penggunaan istilah internasional oleh Cruise mengakhiri perdebatan panjang mengenai sebutan yang tepat untuk olahraga ini, di mana salah satu di antaranya berkomentar: “Sudah selesai, perdebatan ini akhirnya terselesaikan.”

Kehadiran bintang-bintang Hollywood dalam ajang olahraga besar merupakan bagian dari tradisi Amerika dalam menyelenggarakan acara-acara global, namun penerimaan para penggemar olahraga terhadap praktik ini tetap menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan penggemar sepak bola yang lebih memilih untuk fokus pada konten olahraga murni.