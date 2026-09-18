Tolu Arokodare mendapat ganjaran atas awal bagus di Ajax

Tolu Arokodare kembali ke tim nasional Nigeria. Penyerang Ajax itu dipanggil untuk laga kualifikasi melawan Madagaskar (25 September) dan Guinea-Bissau (29 September) sebagai persiapan menuju Piala Afrika tahun depan.

Pelatih tim nasional Éric Chelle ingin melihat langsung performa Tolu. Striker Ajax itu sudah mencatatkan sepuluh caps bersama Nigeria, dengan penampilan terakhirnya terjadi saat menghadapi RD Kongo pada November tahun lalu.

Tolu sempat tidak dipanggil Chelle pada dua periode jeda internasional sebelumnya. Kali ini, penyerang jangkung itu masuk skuad, meski persaingan sangat ketat. Victor Osimhen biasanya menjadi pilihan utama untuk posisi striker Nigeria. Mantan pemain Feyenoord, Cyriel Dessers, tidak dipanggil.

Nigeria tidak lolos ke Piala Dunia terakhir dan karena itu sangat bertekad mengamankan tiket ke Piala Afrika. Dengan sembilan poin dari tiga pertandingan, awal mereka setidaknya sangat bagus. Tiga tim teratas dari Grup C kualifikasi akan lolos ke play-off.

Putaran final Piala Afrika akan digelar pada musim panas tahun depan di Kenya, Tanzania, dan Uganda. Awal tahun ini diumumkan bahwa jumlah peserta akan diperluas dari 24 menjadi 28 negara.

Nigeria mencapai semifinal Piala Afrika pada 2024. Pantai Gading asuhan Sébastien Haller saat itu terbukti terlalu kuat bagi Super Eagles, yang memulai periode internasional ini dengan Tolu.

Tolu menjalani awal musim yang kuat bersama Ajax. Striker 25 tahun itu sudah mencetak lima gol dalam delapan pertandingan dan biasanya lebih dipilih ketimbang Kasper Dolberg dan Marcos Leonardo.