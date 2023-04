Tolak Main Bareng Cristiano Ronaldo! Wilfried Zaha Tepis Peluang Lanjutkan Karir Di Arab Saudi

Wilfried Zaha diyakini menolak tawaran besar dari Al-Nassr tetapi ia berpeluang besar akan tetap hengkang dari Crystal Palace di akhir musim.

Zaha menolak beberapa tawaran dari klub Arab Saudi

Klub Cristiano Ronaldo Al-Nassr menjadi klub terbaru yang mengajukan tawaran mewah untuknya

Sang striker diyakini akan tetap hengkang dari klub musim panas ini

APA YANG TERJADI? Wilfried Zaha telah ditawari kesempatan untuk bermain bersama penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, namun pemain timnas Pantai Gading tersebut dilaporkan telah menolak opsi tersebut.

Sang pemain dikabarkan akan meninggalkan Crystal Palace di musim panas dan Al-Nassr dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Zaha sebelumnya telah menerima tawaran dari Al-Ittihad dan Al-Hilal, namun kedua klub tersebut jugaga gagal dalam pendekatan.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Pemain berusia 30 tahun ini menjalani musim yang kurang memuaskan di Selhurst Park dengan hanya mencetak enam gol pada musim ini. Dengan beberapa klub elit Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya, sang penyerang bertalenta ini masih dapat berkompetisi di Eropa daripada pergi ke Arab Saudi. Borussia Dortmund dan AC Milan adalah dua peminat yang paling berminat yang dapat memenuhi keinginan Zaha untuk bermain di sepak bola Eropa.

LEBIH LANJUT: Striker the Eagles ini sebelumnya telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Crystal Palace. Klub Inggris tersebut mengajukan penawaran kesepakatan baru yang akan meningkatkan gaji Zaha dari £130.000 per minggu menjadi £200.000 per minggu. Penolakan kenaikan gaji tersebut jelas mengindikasikan bahwa waktu Zaha bersama Palace akan segera tuntas.

DALAM TIGA GAMBAR:

Getty Images

Crystal Palace.

Getty Images

APA BERIKUTNYA UNTUK WILFRIED ZAHA? Dengan Zaha yang akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di bulan Mei, banyak klub yang dapat mendekati sang penyerang untuk mendapatkan kesepakatan. Penyerang Crystal Palace ini masih ingin bermain di sepakbola Eropa dan klub-klub seperti Dortmund dan AC Milan dapat memikatnya. Arsenal dan Chelsea sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya dan meskipun ia menepis rumor tersebut, kedua klub London tersebut dapat kembali mendekati sang penyerang.