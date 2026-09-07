Pol van Boekel akan mengakhiri kariernya di dunia perwasitan pada pertengahan musim ini. Hal itu dilaporkan Mike Verweij pada Senin dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf.

Van Boekel bertugas sebagai VAR saat Ajax melawan PSV (1-3) pada Sabtu. Seusai duel tersebut, banyak kritik mengarah kepadanya karena ia tidak memanggil wasit Sander van der Eijk ke layar setelah pelanggaran Ruben van Bommel terhadap Aaron Bouwman terkait kemungkinan kartu merah.

“Yang masih ingin saya sampaikan...”, buka Verweij. “Pol van Boekel, yang menurut saya sedang dalam perjalanan ke Porto karena dia menjadi VAR pada laga Porto melawan Manchester City, sudah di ambang pensiun dari sepak bola.”

“Menurut saya, rencananya dia akan berhenti pada Desember atau Januari. Ada sedikit perdebatan apakah mereka harus lanjut dengannya atau tidak. Tetapi kalau begitu, Anda tidak boleh terlalu sering mengambil keputusan seperti ini, atau sebenarnya lupa mengambilnya.”

Valentijn Driessen, yang juga hadir dalam podcast itu, menilai KNVB harus berpikir matang apakah benar mereka harus berpisah dengan Van Boekel. “Reputasinya sangat bagus,” kata Driessen.

“UEFA sekarang memberinya satu-satunya pertandingan serius yang dimainkan pada putaran pertama Liga Champions. Jadi KNVB tentu tidak bisa begitu saja menyingkirkannya, bukan?”

“Itu memang harus dipikirkan dua kali. Sebab, sebelum Anda kembali memiliki seseorang di posisi itu yang hadir di semua pertandingan besar...”