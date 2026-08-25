"Titik balik": Baldi mengambil keputusan penting soal masa depannya bersama Barcelona

Pemain asal Spanyol, Alejandro Baldé, telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, setelah sikapnya berubah secara drastis dalam sepuluh hari terakhir, seiring menurunnya peluangnya untuk tampil menyusul kedatangan Joao Cancelo dan munculnya nama Xavi Espart dalam perhitungan tim.

Hingga belum lama ini, Baldé cenderung ingin bertahan bersama Barcelona meski adanya tawaran dan rumor yang mengaitkannya dengan kepergian, sebab tujuan utamanya adalah tetap tinggal dan bersaing memperebutkan tempat di skuad pelatih Hansi Flick.

Pemain tersebut menyadari bahwa perannya musim ini tidak akan terjamin, tetapi ia siap menjalani persaingan untuk posisinya, sebelum perhitungan berubah setelah Barcelona menuntaskan transfer Cancelo secara resmi dalam beberapa hari terakhir.

Meski direktur olahraga klub sudah mengetahui sebelumnya kemungkinan kedatangan Cancelo, rampungnya kesepakatan tersebut mengubah situasi Baldé di dalam tim, terutama setelah menjadi jelas bahwa persaingan untuk posisi bek kiri akan lebih sulit.

Penampilan Xavi Espart sebagai starter melawan Elche pun menambah kekhawatiran Baldé, sebelum Flick mencoretnya dari daftar pertandingan, sebuah keputusan yang dianggap pemain tersebut sebagai titik balik krusial bagi masa depannya bersama Barcelona.

Setelah serangkaian pembicaraan dalam beberapa jam terakhir, Baldé memantapkan sikapnya dan memutuskan untuk mencari klub baru sebelum bursa transfer ditutup, sehingga agennya, Jorge Mendes, bekerja sama dengan manajemen Barcelona yang diwakili Deco, mulai bergerak untuk menemukan tujuan yang tepat baginya.

Baldé mendapat perhatian dari sejumlah klub Eropa, tetapi waktu yang terbatas menjadi kendala untuk merampungkan kesepakatan, sebab hanya tersisa satu pekan menjelang penutupan bursa transfer, sementara sebagian besar klub telah menuntaskan skuad mereka untuk musim baru.

Manchester United tetap menjadi pilihan paling menonjol di hadapan bek asal Spanyol tersebut, tetapi sikap klub Inggris itu berubah setelah transfer-transfer terakhir mereka, di mana mereka tidak lagi mempertimbangkan untuk merekrut pemain tersebut secara permanen, melainkan lebih memilih mendapatkan jasanya dengan status pinjaman.

Barcelona sebelumnya lebih memilih menjual Baldé secara permanen, tetapi waktu yang terbatas mungkin mendorong klub untuk menerima skema pinjaman, jika tidak menemukan tawaran yang sesuai sebelum bursa ditutup.

Ada tawaran-tawaran lain di hadapan pemain tersebut, tetapi tampaknya tidak semenarik opsi Manchester United, sementara Mendes dan Deco terus mencari solusi untuk masa depan Baldé, di tengah prediksi bahwa kasus ini bisa saja tetap terbuka hingga hari-hari terakhir bursa transfer.