Tindakan Atlético Madrid memicu kemarahan Álvarez

Nama Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, masih menjadi salah satu topik utama di bursa transfer, setelah Real Madrid ikut serta dan mengajukan tawaran senilai 150 juta euro, meskipun Barcelona juga tertarik untuk mendapatkannya.

Alvarez belum memberikan pernyataan apa pun mengenai masa depannya, yang menyebabkan semakin banyaknya berita dan rumor dalam beberapa jam terakhir, serta menambah ketidakpastian seputar situasinya.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan jurnalis Jota Jordi, dalam program El Chiringuito, mengenai kemarahan Alvarez terhadap klubnya, Atletico.

Jordi mengatakan, "Informasi yang saya terima dari kamp timnas Argentina menunjukkan bahwa Alvarez sangat terpengaruh, merasa sangat kecewa, bahkan saya bisa mengatakan dia sangat marah."

Menurut penjelasannya, sebagian dari ketidakpuasan ini disebabkan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Atlético Madrid, yang menurutnya tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Dia menambahkan, "Klub mengirimkan pesan yang menyiratkan bahwa tanggung jawab ada pada Julian dan Barcelona. Sementara Barcelona selalu jelas dan jujur dalam bertindak, dan mereka juga merasa kecewa karena memiliki janji dari seseorang yang sangat penting di dalam Atlético Madrid."

Dia melanjutkan, "Segala yang dilakukan pemain ini, selain menjadi profesional besar bagi klub, adalah dia selalu jujur dan jelas. Dia telah memenuhi kewajibannya di setiap pertandingan yang dia mainkan dengan seragam Atlético Madrid, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajukan keluhan terhadapnya."

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