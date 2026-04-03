Timnas Saudi Arabia melarang penampilan Walid Al-Faraj

Tim nasional Saudi menjadi penyebab absennya presenter media Walid Al-Faraj, pembawa acara "Action with Walid" di saluran "MBC Action", dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam beberapa waktu terakhir, Al-Faraj tidak memandu program tersebut, dan digantikan oleh Ali Al-Sawabi, di tengah pertanyaan dari para penggemar mengenai alasan sebenarnya di balik ketidakhadiran jurnalis Saudi tersebut.

Al-Faraj menegaskan dalam cuitannya, Jumat pagi ini, melalui akun resminya di situs "X", bahwa penyebabnya adalah tim nasional Saudi.

Al-Faraj menulis: "Setelah berakhirnya jeda liga, kita semua kembali menyaksikan dimulainya babak terakhir Liga Roshen, mulai malam ini."

Jurnalis Saudi itu menambahkan: "Saya minta maaf atas ketidakhadiran saya, namun suasana pertandingan timnas Saudi belakangan ini kurang mendukung, dan saya tidak ingin emosi saya meluap di udara."

Minggu lalu, timnas Saudi Arabia menjalani dua pertandingan persahabatan selama jeda internasional pada bulan Maret, di mana mereka kalah 0-4 dari timnas Mesir, lalu 1-2 dari Serbia.

Perlu diingat bahwa Al-Faraj mendapat kritik keras setelah pertandingan pertama melawan Mesir, setelah ia melancarkan serangan keras terhadap kiper Nawaf Al-Aqidi, akibat kesalahan yang dilakukannya, di mana ia menyebutnya sebagai kiper yang diciptakan oleh media dan suporter.