Timnas Indonesia U-23 Satu Grup Dengan Australia & Tiongkok Di Kualifikasi Piala Asia U-23

Timnas U-23 mengawali perjalanan merebut tiket ke Uzbekistan dengan menghadapi Tiongkok.

Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi rintangan cukup berat untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2022 yang digelar di Uzbekistan pada 1-19 Juni tahun depan.

Berdasarkan hasil drawing di Tashkent, Uzbekistan, hari ini, timnas U-23 masuk ke dalam Grup G bersama Australia, Tiongkok, dan Brunei Darussalam. Pada penyelenggaraan edisi sebelumnya, Australia menempati peringkat ketiga.

Pertandingan kualifikasi Piala Asia U-23 ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 23 hingga 31 Oktober. Nantinya, 11 pemuncak klasemen, serta empat runner-up terbaik dipastikan merebut tiket ke putaran final.

Indonesia belum pernah tampil di putaran final sejak ajang ini pertama kali digelar pada 2014. Sementara Tiongkok tidak pernah absen di putaran final turnamen ini. Sementara Australia pertama kali tampil di 2016.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, timnas U-23 siap menghadapi ajang tersebut, termasuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Menurut Yunus, timnas U-23 bertekad untuk menciptakan sejarah lolos ke putaran final untuk kali pertama.

“Kami menargetkan Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala AFC U-23 2022. Apalagi di babak Kualifikasi Piala AFC U-23 2022 kami menjadi tuan rumah Grup G,” kata Yunus dilansir laman resmi PSSI.

“Untuk itu, PSSI ingin pelatih Shin Tae-yong dapat mempersiapkan tim dengan maksimal untuk mengikuti event tersebut. PSSI tentu mendukung penuh program latihan dari pelatih Shin Tae-yong demi torehan terbaik timnas Indonesia.”

Sementara itu, Vietnam yang pernah tampil di pertandingan final edisi 2018 berada di Grup I bersama Myanmar, Hong Kong, dan tuan rumah Cina Taipei. Sedangkan Thailand yang menggelar putaran final dua tahun lalu, masuk ke Grup J bersama Malaysia, Laos, dan tuan rumah Mongolia.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Juara bertahan Korea Selatan berada di Grup H bersama Singapura, Timor Leste, dan Filipina. Uzbekistan yang menyandang status tuan rumah putaran final juga ikut babak kualifikasi. Uzbekistan ditempatkan di Grup D bersama Arab Saudi, Bangladesh, dan tuan rumah Kuwait. Kendati demikian, raihan poin Uzbekistan tidak akan dihitung, karena mereka sudah lolos otomatis.

Jadwal timnas U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2022:

27 Oktober 2021: Tiongkok vs Indonesia

29 Oktober 2021: Indonesia vs Australia

31 Oktober 2021: Indonesia vs Brunei Darussalam