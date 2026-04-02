Timnas Eropa... "Opta" memprediksi juara Piala Dunia 2026

Hanya tersisa 70 hari lagi hingga dimulainya putaran final Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim nasional.

Setelah daftar tim yang lolos diketahui, superkomputer milik perusahaan "Opta" merilis prediksinya.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa komputer Opta memprediksi tim nasional Spanyol akan menjuarai Piala Dunia 2026, dengan persentase 15,83%.

Setelah Spanyol, timnas Prancis berada di urutan berikutnya, dengan peluang 12,77% untuk memenangkan gelar Piala Dunia, dalam upayanya mencapai final ketiga berturut-turut.

Setelah Spanyol dan Prancis, disusul Inggris dan Argentina, di mana keduanya memiliki peluang lebih dari 10% untuk menjadi juara.

Melengkapi lima besar, ada timnas Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo dengan persentase 6,92% untuk meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarahnya.

Sementara Brasil dan Jerman berada di luar lima besar, masing-masing di peringkat keenam dan ketujuh.

Video: Hadiah mengejutkan di siaran langsung yang membuat Hakimi tertawa terbahak-bahak