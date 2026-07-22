Timnas Belgia Pilih Pelatih Barunya

Timnas Belgia telah memastikan nama pelatih baru mereka, yang akan menangani sisi teknis Manchester United—maksudnya sisi teknis timnas—pada periode mendatang.

Federasi Sepakbola Belgia mengumumkan kepergian pelatih asal Prancis, Rudi Garcia, setelah berakhirnya perjalanan timnas di Piala Dunia 2026.

Timnas Belgia harus mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia 2026 di babak perempatfinal, usai kalah dari timnas Spanyol (yang kemudian menjadi juara) dengan skor 2-1.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menyebut bahwa pelatih asal Belanda, Mark van Bommel, akan menjadi pelatih baru timnas Belgia.

Ia menambahkan melalui akun resminya di "X": "Telah tercapai kesepakatan antara Federasi Sepakbola Belgia dan Van Bommel untuk kontrak hingga Juni 2028, dan pelatih tersebut siap menggantikan Rudi Garcia".

Mantan pemain Barcelona dan Bayern Munich itu tidak memiliki banyak pengalaman kepelatihan sepanjang kariernya, karena ia hanya menangani 3 tim, yaitu PSV Eindhoven asal Belanda, Wolfsburg asal Jerman, dan Royal Antwerp asal Belgia.







