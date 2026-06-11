Tim Tunisia... Virus Ketiga Menyerang Tim Jepang Jelang Piala Dunia

Serangkaian pukulan terus menghantui tim nasional Jepang menjelang Piala Dunia 2026, setelah dipastikan salah satu bintang utamanya tidak dapat bermain.

Timnas Jepang tergabung di Grup E Piala Dunia, yang juga dihuni oleh Tunisia, Swedia, dan Belanda.

Pukulan terbaru bagi Jepang adalah dicoretnya Wataru Endo, kapten tim "Samurai", dari daftar pemain yang akan berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, akibat cedera otot yang dideritanya.

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Atas dasar itu, Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, memutuskan untuk memanggil Shuto Machino guna menggantikan absennya di Piala Dunia.

Ini bukanlah satu-satunya cedera yang menimpa "Komputer" Jepang menjelang Piala Dunia, di mana Kaoru Mitoma, bintang Brighton asal Inggris, akan absen karena mengalami robekan otot paha belakang, serta Takumi Minamino, pemain Monaco asal Prancis, yang mengalami robekan ligamen cruciatum.