Tim Terbaik Sepanjang Masa Pep Guardiola: Apakah Ini Tim Impian Manajer Terbaik?

Di tengah kegilaan scrolling di media sosial sepak bola, sebuah klip pendek membuat para penggemar berteriak, tertawa, dan dengan penuh semangat mengetik “tunggu sebentar.”

“Pep Guardiola mampu membentuk tim terbaik dari manajer mana pun berdasarkan pemain yang pernah dia gunakan,” kata Ed Hindle, host FanZone GOAL, langsung ke kamera.

Dia tidak berhenti sejenak.

“Kiper terbaik yang pernah ada… Manuel Neuer untuk Bayern Munich.”

“Salah satu bek kanan terbaik yang pernah ada… Dani Alves.”

“Dua bek tengah… Piqué dan Kompany.”

“Bek kiri… Philipp Lahm.”

Kemudian datanglah gelandang yang mematikan.

“Xavi, Iniesta, Busquets. Baiklah, tidak bisa dipungkiri. Gelandang terbaik di dunia.”

Dan trio penyerang yang terasa ilegal di atas kertas:

“Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Thierry Henry.”

Tuan rumah mendekat, mata melebar, dan melempar mikrofon:

“Sebutkan tim yang lebih baik. Sebutkan manajer lain yang bisa membangun tim lebih baik dari itu.”

Itu saja. Tanpa statistik, tanpa format debat, hanya propaganda Pep yang tak tersaring dalam 34 detik kekacauan murni.

Klip berakhir dengan tantangan itu, meninggalkan ribuan penonton melakukan persis apa yang diinginkan tuan rumah: berusaha panik (dan sebagian besar gagal) untuk menyebutkan sebelas pemain terbaik dari lemari trofi manajer lain.

Apakah Anda setuju atau tidak, satu hal yang pasti: starting eleven sepanjang masa Guardiola baru saja menjadi standar baru dalam perdebatan tak berujung “siapa yang memiliki pemain terbaik”… dan tanggapan-tanggapan sudah membara.