Tim Terbaik Pekan Ini versi Voetbalzone: kiper ini menarik minat Ajax, Feyenoord, dan PSV

Putaran ke-32 VriendenLoterij Eredivisie telah usai. Feyenoord dinobatkan sebagai pemenang akhir pekan ini, setelah berhasil meraih kemenangan atas Fortuna Sittard di tengah kegagalan pesaingnya mengumpulkan poin. Inilah para pemain terbaik akhir pekan ini!

Berkat kemenangan di menit-menit akhir ini, tim asal Rotterdam tersebut semakin dekat dengan kualifikasi langsung ke Liga Champions. Oussama Targhalline, penguasa lini tengah, menjadi pemain terbaik mutlak di Feyenoord pada hari Minggu.

Anton Gaaei sering menjadi sasaran kritik, namun pada Sabtu lalu dalam laga puncak melawan PSV (2-2), ia menjadi salah satu pemain Ajax yang tampil menonjol. Bersama rekan setimnya Mika Godts, ia menciptakan ancaman terbesar bagi klub asal Amsterdam tersebut.

Bernt Klaverboer, kiper berbakat dari sc Heerenveen, bisa menjadi opsi menarik bagi Ajax, Feyenoord, dan PSV. Dalam laga melawan FC Volendam (kemenangan 0-2), kiper berusia 20 tahun ini menjaga gawangnya tetap bersih dengan sejumlah penyelamatan gemilang.

Tim VZ Pekan Ini: Bernt Klaverboer (sc Heerenveen); Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (sc Heerenveen); Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Mika Godts (Ajax).