Putaran ke-34 VriendenLoterij Eredivisie telah usai. PSV dengan mudah mengalahkan FC Twente, Feyenoord menang saat bertandang ke PEC Zwolle, dan Ajax berbagi poin dengan sc Heerenveen. Inilah para pemain terbaik akhir pekan ini!

Feyenoord dan PSV masing-masing menyumbangkan satu pemain minggu ini. Noah Fernandez dan Anis Hadj Moussa berhasil masuk ke dalam VZ Tim Terbaik Pekan Ini pada hari Minggu. Ajax gagal tampil meyakinkan di Friesland dan harus berusaha lolos ke kompetisi Eropa melalui babak play-off.

Sorotan

Ronald Koeman Junior tak bisa dilewatkan setelah putaran terakhir. Putra pelatih timnas kita ini tampil gemilang sepanjang musim, namun pada Minggu lalu ia juga membawa Telstar lolos dari degradasi saat bertandang ke FC Volendam dengan mencetak gol dari tendangan penalti.

Di Nijmegen, NEC merayakan kemenangan berkat dua gol dari Noé Lebreton. Mengingat statusnya sebagai pemain muda internasional Prancis, pemain sayap ini berpotensi menghasilkan banyak uang bagi klub tersebut di masa depan.

Tim VZ Pekan Ini: Ronald Koeman Junior (Telstar); Oliver Braude (sc Heerenveen), Ryan Flamingo (PSV), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam); Noah Fernandez (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nijmegen).