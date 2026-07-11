Tim Nasional Muda Spanyol Juara Eropa setelah mengalahkan Jerman

Tim nasional Spanyol U-19 kembali merebut gelar juara Kejuaraan Eropa setelah mengalahkan Jerman (2-0) di pertandingan final.

Pertandingan klasik ini menampilkan keunggulan tim “La Roja” yang dipimpin pelatih Paco Gayardo, di mana Hugo López, penyerang Villarreal, membuka skor tepat sebelum akhir babak pertama dengan memanfaatkan bola yang memantul dari tiang gawang, sebelum Mario Rivas, pemain Real Madrid, memastikan kemenangan dengan sundulan keras dari tendangan bebas yang dieksekusi rekan setimnya, Yanez, di awal babak kedua.

Spanyol mendominasi jalannya babak pertama berkat penampilan gemilang dari Xavi Espart, pemain terbaik turnamen dan mantan pemain La Masia, bersama Thiago Pitarch dan Kim Junent, sementara Jerman mengandalkan pertahanan yang rapat dan serangan balik melalui pencetak golnya, Otto Stang, penyerang Hamburg yang upayanya dihentikan dengan tegas oleh duet bek Quenca dan Rivas.

Babak kedua diwarnai tekanan Jerman yang semakin meningkat setelah gol kedua, di mana Fields, talenta muda dari Hoffenheim, nyaris memperkecil ketertinggalan melalui tendangan melengkung yang diselamatkan dengan gemilang oleh kiper Mano Gonzalez di garis gawang, sebelum menggagalkan upaya Kolbrith di menit-menit akhir, sehingga menjaga gawangnya tetap bersih dan membawa timnya meraih gelar juara.

Prestasi ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan tim-tim Spanyol di berbagai kategori usia, di mana tim senior berupaya meraih gelar kedua, sementara tim U-19 terus menunjukkan keunggulannya setelah mengikuti jejak tim David Aznar dalam mengalahkan Jerman.