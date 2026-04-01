Tim nasional Belanda akan menghadapi Swedia di Piala Dunia pada hari yang sangat istimewa: 'Harus menjadi dua hari libur'

Swedia lolos ke Piala Dunia pada Selasa setelah final play-off yang menegangkan melawan Polandia (3-2), di mana mereka akan tergabung dalam Grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Mantan pemain Eredivisie Rasmus Lindgren, dalam wawancara dengan De Telegraaf, memperingatkan tentang Viktor Gyökeres, dan berpendapat bahwa Swedia memiliki peluang bagus melawan Oranje.

Pertandingan antara Oranje dan Swedia akan digelar pada 20 Juni di Houston. Fakta bahwa pertandingan tersebut jatuh tepat pada hari itu memiliki makna khusus bagi negara Skandinavia tersebut. Pasalnya, hari itu bertepatan dengan hari libur nasional Midzomerdag, di mana orang Swedia merayakan musim panas secara meriah.

"Malam sebelumnya adalah Malam Midzomernacht, pesta terbesar di Swedia," kata Lindgren, yang pernah bermain untuk Ajax dan FC Groningen. "Saat itu semua orang menari dan minum. Dan pada Hari Midzomerdag, Swedia akan bertanding melawan Belanda. Itu harus menjadi dua hari libur nasional bagi Swedia.”

Lindgren (41), yang kini menjadi asisten pelatih BK Häcken, mengaitkan kesuksesan ini dengan Graham Potter. Pelatih timnas tersebut mengambil alih tongkat estafet dari Jon Dahl Tomasson yang tampil sangat mengecewakan pada bulan Maret, membalikkan keadaan, dan melihat upayanya terbayar dengan lolosnya Swedia ke Piala Dunia.

Potter tentu bukan sosok asing di Swedia. Pria Inggris berusia 50 tahun ini pernah menjadi pelatih kepala Östersunds FK selama tujuh tahun pada dekade lalu (2011–2018) dan belajar berbicara bahasa Swedia dengan lancar selama masa itu. “Dia sekarang benar-benar sosok utama di Swedia,” kata Lindgren.

"Di bawah Tomasson, situasinya sangat buruk. Kekuatan utama sepak bola Swedia adalah organisasi pertahanan yang baik, tetapi Tomasson membuat tim bermain satu lawan satu di seluruh lapangan. Itu sama sekali tidak sesuai dengan kualitas kelompok tersebut," lanjut Lindgren kepada De Telegraaf.

"Hal pertama yang langsung dilakukan Potter adalah membangun pertahanan dengan baik. Langkah itu langsung membuahkan hasil. Dia memahami kelebihan sepak bola Swedia. Dengan Tomasson, sama sekali tidak ada kecocokan. Dia sudah memulai dengan posisi yang kurang menguntungkan sebagai orang Denmark di Swedia, dan hubungan mereka tidak pernah benar-benar klop.”

Penyerang Arsenal Gyökeres adalah pemain yang harus diwaspadai oleh Oranje, menurut Lindgren. "Dia juga pernah mengalami periode di mana dia tidak mencetak gol bersama tim Swedia, tapi itu juga terkait dengan performa tim Swedia yang kurang memuaskan. Sekarang dia benar-benar dalam performa terbaiknya."

“Gyökeres sangat berbahaya dalam serangan balik dan karena itu dia adalah penyerang ideal untuk tim Swedia ini,” kata Lindgren. Sebelum bertanding melawan Swedia, Oranje sudah memainkan laga grup pertamanya melawan Jepang. Swedia akan memulai pertandingan sehari kemudian (15 Juni) melawan Tunisia.