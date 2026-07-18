Tim Messi menantang badai dan mengumumkan keadaan darurat menjelang final impian

Tim nasional Argentina terus melakukan persiapan intensif menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam, dalam suasana yang penuh konsentrasi dan kewaspadaan beberapa jam menjelang pertandingan terpenting dalam turnamen ini.

Kota New Jersey dalam beberapa jam terakhir dilanda hujan lebat dan badai petir yang kuat, yang berdampak langsung pada persiapan kedua tim menjelang final yang dinanti-nantikan tersebut.

Timnas Spanyol terpaksa menunda sesi latihan terakhirnya akibat aktivitas petir di sekitar stadion, sebelum staf pelatih memutuskan untuk membatalkan latihan tersebut sepenuhnya demi keselamatan para pemain.

Di sisi lain, timnas Argentina tetap menjalankan program latihannya meskipun cuaca buruk, dan menjalani sesi terakhirnya seperti biasa sebagai persiapan untuk pertandingan penentu tersebut.

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Keputusan ini memiliki arti khusus, karena lapangan latihan Argentina hanya berjarak sekitar 8 kilometer dari markas latihan timnas Spanyol, yang berarti kedua tim menghadapi kondisi cuaca yang hampir sama.

Jelas terlihat bahwa skuad Lionel Messi ingin mengirimkan pesan kuat menjelang final, yaitu bahwa tim ini siap bertarung memperebutkan gelar apa pun kondisinya, dan bahwa target meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut lebih diutamakan daripada tantangan lainnya.