Dalam klip TikTok yang penuh semangat dari GOAL's FanZone, seorang penggemar sepak bola yang antusias, FirasTalksFootball, memicu perdebatan klasik, mempertemukan tim Manchester United legendaris Sir Alex Ferguson pada tahun 2008 dengan tim Manchester City yang memecahkan rekor pada musim 2017-18.

"Tim United 2008 adalah tim Premier League terbaik sepanjang masa," tegas Firas dengan percaya diri.

Namun, pernyataan ini segera dibantah oleh seorang pembawa acara lain. "Apakah kamu pernah mendengar tentang Centurions?" tantangnya, merujuk pada musim 100 poin City. Serangan balik berlanjut dengan pertanyaan tajam: "Apakah kamu pernah mendengar tentang Aguero? Apakah kamu pernah mendengar tentang Sane? Apakah kamu menonton sepak bola?"

Firas menjawab dengan tak percaya: "Leroy Sane di depan Rooney, Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, semua orang ini. Kamu bicara padaku tentang Leroy Sane?"

Menekankan pentingnya julukan tersebut, pembawa acara lain berkata, "Itu disebut Centurions karena suatu alasan. Kamu tahu apa arti Centurions?"

Firas dengan cepat mencatat bahwa, meskipun kedua tim telah menikmati musim yang sangat sukses, United memiliki keunggulan. "Kita keduanya memenangkan Premier League. Tapi tebak apa? Di musim yang sama, kita juga memenangkan Liga Champions."

"Tahun itu kita bersaing melawan Chelsea 2008, Arsenal 2008. Fabregas dan Van Persie, Liverpool 2008 dengan Steven Gerrard dan Fernando Torres." Menutup argumennya, dia klaim, "Kita bersaing melawan elit yang jauh lebih tangguh daripada saat City memenangkan ini."

Jadi, apa pendapatmu? Apakah Manchester United 2008 Sir Alex Ferguson masih menjadi tim Premier League terbaik sepanjang masa, ataukah kamu memberikan gelar juara kepada City’s Centurions?