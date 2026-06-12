Tim Arab akan menghadapi Spanyol dan Cape Verde

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menunjuk wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, untuk memimpin pertandingan antara Spanyol dan Cape Verde, yang dijadwalkan pada Senin mendatang pukul 16.00 waktu Greenwich, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Piala Dunia. Ini akan menjadi penampilan perdana tim Spanyol di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente dalam turnamen tersebut.

Menurut situs Federasi Sepak Bola Spanyol, Makhadmeh yang berusia 39 tahun, sebelumnya pernah memimpin final Liga Champions Asia pertama pada tahun 2017 antara Al-Hilal dari Arab Saudi dan Urawa Red Diamonds dari Jepang di Stadion Raja Fahd di Riyadh.

Wasit asal Yordania ini akan dibantu oleh wasit Alexander Guzman, yang bertugas sebagai petugas Video Assistant Referee (VAR), sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan FIFA terhadap tim wasit Arab.

Makhademah menjalani debutnya di Piala Dunia, setelah karier yang gemilang yang mencakup memimpin pertandingan di Piala Asia, Olimpiade Tokyo 2020, dan Piala Dunia U-20 di Polandia.