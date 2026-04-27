"Tidak ada tim yang lebih baik daripada Paris Saint-Germain"

Paris Saint-Germain harus mengalahkan Bayern München agar bisa kembali mencapai final Liga Champions. Pelatih Luis Enrique setidaknya tidak gentar menghadapi lawan asal Jerman tersebut, yang baru saja dinobatkan sebagai juara.

Enrique hadir pada konferensi pers hari Senin menjelang pertandingan besar Eropa hari Selasa di Parc des Princes. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa PSG dan Bayern adalah tim terbaik di Eropa, baik dalam hal pertahanan maupun serangan.

''Bayern sedikit lebih unggul dari kami dalam hal konsistensi. Karena mereka sudah begitu sering menang musim ini. Namun, melihat apa yang telah kami tunjukkan sebagai tim, kami berada di atas Bayern. Tidak ada tim yang lebih baik dari kami,'' kata Luis Enrique memanaskan suasana menjelang laga puncak Liga Champions.

''Saya sudah mengatakan ini setelah fase grup, saat kami finis di luar delapan besar. Dan saya ulangi saja sekarang,'' kata pelatih PSG yang optimis itu, yang meski memuji timnya, tetap sangat menghormati lawan pada Selasa nanti.

"Bayern memiliki banyak pemain kelas atas. Dan seorang pelatih yang berhasil mengoptimalkan kualitas individu setiap pemain. Dengan demikian, ia telah membentuk tim yang sesungguhnya," ujarnya dengan nada memuji kepada rekan sejawatnya, Vincent Kompany.

Luis Enrique tahu bahwa Michael Olise sedang dalam performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir. "Saya sangat menghargai semua pemain Bayern, bukan hanya Olise," tegas pelatih PSG yang musim lalu memenangkan Liga Champions.

"Saya senang menonton Bayern, mereka adalah salah satu tim favorit saya. Karena mereka selalu memainkan sepak bola menyerang. Tidak ada favorit, karena pertandingan seperti ini ditentukan oleh detail-detail kecil. Tapi tentu saja kami sangat percaya diri," kata pelatih PSG tersebut.