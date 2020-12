Thomas Tuchel Dipecat, Mauricio Pochettino Setuju Gabung Paris Saint-Germain

Mantan manajer Hotspur, Mauricio Pochettino, dikabarkan sepakat untuk melatih .

Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru wartawan terkenal asal Italia, Fabrizio Romano, beberapa jam lalu.

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.



Here-we-go soon! The new era is starting 🇫🇷🤝 #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB