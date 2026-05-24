Persib Bandung, klub tempat Thom Haye dan Eliano Reijnders bermain, dinobatkan sebagai juara Indonesia akhir pekan ini. Setelah putaran terakhir yang menegangkan, Persib berhasil keluar sebagai pemenang.

Liga Super Indonesia sangat menegangkan hingga detik-detik terakhir. Borneo dan Persib sama-sama bersaing memperebutkan gelar juara nasional, namun pada akhirnya Persib-lah yang berhasil merebut gelar tersebut.

Persib memang sedikit terganggu oleh tekanan sebagai juara, karena di kandang sendiri mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Persijap, yang hanya finis dua poin di atas zona degradasi.

Borneo tidak mengalami kesulitan berarti melawan lawannya: pada putaran terakhir, Malut United dihancurkan dengan skor 7-1. Akibatnya, kedua klub tersebut mengakhiri musim dengan jumlah poin yang sama.

Borneo juga memiliki selisih gol yang lebih baik daripada Persib: plus 43 berbanding plus 37. Namun, hal itu tidak berpengaruh di Indonesia: klasemen di sana - setelah jumlah poin - ditentukan berdasarkan hasil head-to-head.

Dan dalam hal itu, Persib kembali unggul atas Borneo. Di kandang, Persib memang menang 3-1 atas Borneo, dan pertandingan tandang berakhir imbang 1-1. Dengan demikian, Persib berhasil membawa pulang gelar juara nasional.

Hal ini dirayakan secara besar-besaran oleh klub dan para pendukungnya. Haye, Reijnders, dan rekan-rekan setim mereka diarak dengan berbagai bus di tengah lautan pendukung berseragam biru yang merayakan kemenangan.