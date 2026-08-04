Thijs Dallinga kemungkinan besar sudah memainkan pertandingan resmi terakhirnya untuk Bologna. Klub telah memberikan lampu hijau untuk kepergian sang striker, baik sementara maupun permanen, dan sedang mencari solusi, menurut Voetbal International.

Dallinga datang pada musim panas 2024 dengan nilai transfer lebih dari 16 juta euro dari Toulouse, tempat penyerang asal Groningen berusia 26 tahun itu tampil sangat baik dengan 37 gol dan 8 assist dalam 86 pertandingan.

Berbeda dengan di Prancis, Dallinga bukan pemain inti di Italia. Pesaing utamanya, Santiago Castro, hampir selalu lebih dipilih, terutama dalam laga-laga besar.

Meski demikian, Dallinga mencatatkan delapan puluh penampilan untuk Rossoblù, kebanyakan sebagai pemain pengganti.Dengan 12 gol dan 8 assist, ia tetap mampu memberikan kontribusinya di depan gawang.

Meski kontraknya di Stadio Renato Dall'Ara masih berlaku hingga pertengahan 2028, Dallinga kini boleh pergi. Pemain Belanda itu bisa dilepas dengan status pinjaman maupun dijual.

Voetbal International mengetahui bahwa klub-klub dari LaLiga dan Bundesliga sudah "mengambil langkah serius" untuk meyakinkan Dallinga. Klub-klub papan tengah Serie A juga tertarik. Di Spanyol, Dallinga sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Valencia.

Pesaing Dallinga, Castro, sudah lebih dulu meninggalkan Bologna untuk berpetualang bersama AS Roma, yang membayar 35 juta euro untuk pemain Argentina itu. Artem Dovbyk menempuh jalan sebaliknya. Penyerang Ukraina itu dipinjam dengan opsi pembelian.



