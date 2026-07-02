Thiao menanggapi pelatih Belgia: Setelah menang, bicara jadi lebih mudah

Pelatih tim nasional Senegal, Babi Thiao, menanggapi pernyataan rekan sejawatnya dari Belgia, Rudi Garcia, setelah tim “Singa Teranga” tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Timnas Senegal sempat unggul 2-0 atas Belgia dalam pertandingan babak 32 besar, Rabu kemarin, sebelum "Setan Merah" berhasil mencetak dua gol berturut-turut beberapa menit menjelang akhir waktu normal, dan pada detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu kedua, Yuri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan bagi timnas Belgia melalui tendangan penalti, sehingga meraih kemenangan dramatis (3-2) dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia.

Setelah pertandingan, Rudi Garcia mengatakan: "Kamu tidak bisa meraih hasil hanya dengan 11 pemain. Kami memperbaiki permainan dengan baik mulai pertengahan babak kedua. Kami sering kehilangan bola, tapi kami memperbaikinya dan situasi membaik, meskipun kami kebobolan gol kedua. Kami mengenal tim-tim ini; mereka kehilangan struktur taktis mereka di akhir pertandingan."

Ia menambahkan: “Kami juga tahu bahwa ketika unggul 2-0, mereka akan berusaha mempertahankan skor dengan segala cara, dan menurut saya itu adalah kesalahan besar. Saya telah mengingatkan tim, ketika kami unggul 2-0, untuk tidak melakukan hal itu. Karena ketika kebobolan gol seperti yang mereka alami saat skor 1-2, karakter pertandingan akan berubah total.”

Saat ditanya dalam konferensi pers mengenai pernyataan Rudi Garcia, Thiaw menjawab seperti yang dilansir oleh “Foot Mercato”: “Itu pendapatnya, bukan pendapat saya sama sekali. Karena kami berada dalam posisi yang baik. Setelah menang, berbicara menjadi lebih mudah.”

Ia melanjutkan: “Anda harus menerima kenyataan ini, menonton pertandingan, dan melihat di mana kesalahan kami. Turnamen ini sudah benar-benar berakhir. Kita harus melangkah maju, menganalisisnya dengan cermat, melihat di mana kesalahannya, dan mencoba memperbaikinya di kesempatan berikutnya.”

Perlu dicatat bahwa timnas Belgia akan menghadapi timnas Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia, yang tadi dini hari Kamis mengalahkan Bosnia dan Herzegovina (2-0).



