Thiago Silva Sepakati Kontrak Dua Tahun Di Chelsea

Bek senior asal Brasil, Thiago Silva (35 tahun), dikabarkan telah menyetujui kontrak dua tahun bersama .

Silva kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri masa bakti di PSG seusai kekalahan dengan skor 0-1 dari pada final Liga Champions di Stadion da Luz, Lisbon, , Senin (24/8) dini hari WIB.

Berkostum PSG sejak musim 2012/13, kontrak Silva yang sejatinya berakhir pada 30 Juni lalu, tidak diperpanjang.

Silva hanya diberikan perpanjangan kontrak jangka pendek guna menuntaskan tugas di Liga Champions [yang tertunda imbas pandemi virus corona].

Sebelumnya, Silva mempertimbangkan untuk kembali ke . Mantan bek itu mengakui bahwa agennya sempat bernegosiasi dengan .

Seperti dilansir dari RMC Sport dan Sky Sport Italia, Silva telah mencapai kesepakatan lisan dengan Chelsea. Satu-satunya yang belum dilakukan hanyalah menandatanganinya.

Hal itu pula yang ditegaskan oleh jurnalis terkenal asal Italia, Fabrizio Romano, dalam salah satu cuitannya semalam.

Thiago Silva to Chelsea, here we go! The Brazilian CB today has accepted Chelsea bid until June 2022. He’s gonna leave PSG and sign for next two years. No chances for Fiorentina. Deal to be completed on next days. 🔵🇧🇷 #CFC #Chelsea #Thiago