Theo Janssen mengambil keputusan mengenai masa depannya di Vitesse

Theo Janssen akan tetap terikat dengan Vitesse, demikian diumumkan klub asal Arnhem tersebut pada hari Senin. Mantan gelandang ini bertindak sebagai penasihat staf teknis pada musim lalu dan akan melanjutkan perannya tersebut pada musim mendatang.

Janssen, yang memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2027, akan mendapatkan peran yang lebih luas dalam organisasi teknis. Dalam waktu dekat, ia juga akan terlibat dalam penyusunan skuad utama Vitesse.

“Saya senang bisa tetap terikat lebih lama dengan keluarga kuning-hitam,” kata Janssen dengan gembira di situs web klub. “Dalam peran ini, saya akan lebih aktif terlibat dalam proses teknis. Saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan klub kepada saya. Bersama staf teknis lainnya di klub, kami akan membangun skuad yang kuat untuk musim-musim mendatang.”

Antusiasme Janssen juga dirasakan oleh direktur umum Joost de Wit. “Theo adalah sosok yang benar-benar mengabdikan diri pada klub dengan pengetahuan dan pengalaman mendalam di bidang sepak bola. Kami senang ia akan terus mengaplikasikan kualitas-kualitas tersebut untuk Vitesse di tahun mendatang. Dengan dedikasinya, kami ingin membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Ini adalah langkah yang positif baik bagi Theo maupun klub.”

Janssen (44) pernah berkarier sebagai pemain di Vitesse selama bertahun-tahun dan juga pernah menjabat sebagai asisten pelatih, pelatih akademi, serta pelatih Jong Vitesse. Pria kelahiran Arnhem ini telah menjadi pelatih kepala klub amatir De Treffers, yang berlaga di Divisi Kedua, sejak 2025.

Selain aktivitasnya sebagai pelatih, pria asal Vitesse ini juga sering tampil di NOS dan De Oranjezomer. Dalam peran ini, ia menganalisis pertandingan tim nasional Belanda dan pertandingan lainnya selama Piala Dunia.