The United Strand: Bagaimana Tantangan Potong Rambut Viral Penggemar Man Utd Mencerminkan Ketidakstabilan yang Menyakitkan Red Devils

Saat ini, Anda mungkin sudah mendengar tentang penggemar Manchester United yang malang yang berjanji tidak akan memotong rambutnya sampai Setan Merah memenangkan lima pertandingan berturut-turut.

Dia tentu tidak pernah membayangkan dampak janji tersebut terhadap budaya penggemar sepak bola, atau bahkan arah hidupnya, dengan jutaan orang kini mengikuti dia di media sosial dan nama-nama besar di dunia sepak bola pun sudah mengenal siapa dia.

Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang The United Strand - perjalanan viral seorang penggemar yang berambut panjang menuju ketenaran di dunia sepak bola:

Apa itu The United Strand? Tantangan rambut penggemar Red Devils, Frank Ilett

The United Strand adalah nama fenomena online yang muncul setelah pengumuman publik yang dikeluarkan oleh penggemar Manchester United yang setia, Frank Ilett.

Merasa frustrasi dengan ketidakstabilan performa tim kesayangannya di lapangan, Mr Ilett berjanji pada Oktober 2024 bahwa ia tidak akan memotong rambutnya hingga tim tersebut memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Ia - dan, tentu saja, para pengikutnya - tidak menyadari bahwa ia masih terikat oleh janji suci tersebut 16 bulan kemudian.

Rambut afro Ilett yang terus tumbuh lebat segera menjadi bahan lelucon di kalangan penggemar sepak bola sebagai indikator ketidakstabilan United, dengan berbagai media nasional dan internasional mengakui dampak kesepakatan viralnya terhadap budaya penggemar sepak bola.

"Ini hanya dimulai sebagai hal yang menyenangkan, sebenarnya," kata Ilett kepada Sky Sports. "Saya pikir ini akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan, untuk membawa sedikit humor ke dalam masa-masa sulit bagi penggemar Manchester United."

Sayangnya bagi Ilett, tidak semua orang melihat sisi lucunya, dan dia sebenarnya diserang oleh seorang pendukung lain saat menghadiri kemenangan United 2-1 atas Chelsea di Old Trafford pada September 2025.

"Tujuan saya bukanlah untuk menyoroti kelemahan Manchester United, tetapi untuk menyebarkan positif dan humor," tegas Illett.

Kapan tantangan potong rambut penggemar Man Utd dimulai?

Tantangan potong rambut United Strand secara resmi dimulai pada 5 Oktober 2024.

Artinya, rambut Ilett telah melewati masa jabatan tiga manajer Manchester United yang berbeda sejauh ini (Erik ten Hag, Ruben Amorim, dan kini Michael Carrick).

Hingga tanggal 9 Februari 2026, tantangan rambut ini telah berlangsung selama 492 hari - itu setara dengan satu tahun, empat bulan, dan tujuh hari.

Kapan tantangan ini akan selesai?

Pertanyaan yang sangat bagus. Secara sederhana, tantangan ini akan selesai begitu Manchester United memenangkan lima pertandingan berturut-turut.

Setelah kemenangan mereka atas Tottenham pada 7 Februari, yang merupakan kemenangan keempat berturut-turut tim, ada kemungkinan mimpi buruk rambut Ilett akan berakhir jika Setan Merah memenangkan pertandingan berikutnya melawan West Ham pada Selasa, 10 Februari 2026.

Memang, rencana untuk video 'watchalong' telah dikonfirmasi, dan Ilett tampaknya lega bahwa akhir mungkin sudah dekat, mengatakan: "Carrick yang memimpin, rambut ini akan segera hilang, West Ham berikutnya, empat dari lima sudah selesai – ini adalah pertama kalinya empat berturut-turut sejak saya memulai tantangan ini. Kali ini benar-benar terjadi! Terima kasih banyak kepada Carrick – terima kasih, terima kasih, terima kasih."

Bagi yang berminat, pertandingan Manchester United melawan West Ham akan disiarkan secara langsung di TNT Sports 1 dan TNT Sports Ultimate di Inggris, sementara penggemar di Amerika Serikat dapat menonton pertandingan secara langsung di Peacock.

Kapan terakhir kali Man Utd memenangkan lima pertandingan berturut-turut?

Meskipun penggemar Aston Villa mengejek The United Strand saat Villans meraih 11 kemenangan berturut-turut selama musim 2025-26, memenangkan lima pertandingan berturut-turut adalah tugas yang sulit bahkan bagi tim terbaik, terutama di liga elit seperti Premier League.

Anda harus kembali ke Februari 2024 untuk kali terakhir Manchester United berhasil meraih lima kemenangan berturut-turut.

Rentetan lima kemenangan tersebut dimulai dengan kemenangan atas Newport County di Piala FA, yang disusul dengan kemenangan melawan Wolves, West Ham, Aston Villa, dan Luton Town.