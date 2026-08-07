Kepindahan bintang Mesir, Mohamed Salah, ke Trabzonspor bukanlah skenario yang diperkirakan bagi perjalanan karier salah satu pemain paling menonjol di generasinya.

Sekitar 8 bulan lalu, kepergiannya dari Liverpool tampak sebagai perkara yang sudah pasti, setelah ia berbicara tentang perasaannya bahwa ada pihak yang tidak menginginkan ia bertahan di klub.

Menurut artikel yang ditulis oleh James Horncastle, di surat kabar "The Athletic", pengumuman dini soal kepergian tersebut - pada Maret lalu - memberi Salah dan agennya, Ramy Abbas, waktu yang cukup untuk bernegosiasi dengan klub-klub yang ingin merekrutnya, namun tujuannya tetap tidak diketahui hingga hari-hari terakhir.

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Hal itu terjadi meski Salah - hanya satu tahun sebelumnya - merupakan salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or, setelah ia berkontribusi dalam 61 gol selama musim ketika Liverpool menjuarai Liga Inggris.

Namun, musim terakhirnya menyaksikan penurunan besar dan mengejutkan dalam produktivitas ofensifnya, karena kontribusinya dalam gol turun sebesar 45%. Ia juga kehilangan dukungan yang biasa ia dapatkan dari Trent Alexander-Arnold dan Luis Diaz, sehingga tampak kurang berpengaruh jika dibandingkan dengan gajinya yang luar biasa.

"Ironi yang jelas"

Menurut James Horncastle, ironinya tampak jelas; sebab Salah, yang hanya setahun lalu masih dalam persaingan Ballon d'Or, kini pindah ke Trabzonspor, dalam sebuah langkah yang tidak serta-merta mencerminkan posisi yang pernah ia miliki di puncak sepak bola Eropa.

Sang penulis berpendapat bahwa hal ini bukanlah bentuk merendahkan Liga Turki atau Trabzonspor, justru sebaliknya, jika Salah (34 tahun) masih merupakan pemain yang sama seperti yang tampil pada 2025, maka keberhasilan klub Turki itu dalam merekrutnya merupakan pencapaian besar.

Namun, lanskap Eropa juga telah berubah; sebab Real Madrid yang beberapa tahun lalu mungkin memandang Salah sebagai seorang "Galactico", kini memiliki perhitungan yang berbeda, sementara Barcelona membangun masa depannya di sekitar Lamine Yamal, dan Bayern Munich mengandalkan Michael Olise, sedangkan Paris Saint-Germain memiliki sekumpulan talenta seperti Desire Doue dan Bradley Barcola, sementara Milan memiliki Christian Pulisic.

Karena itulah kepindahan Salah berbeda dari transfer bintang-bintang lain, seperti Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi dan Lionel Messi ke Inter Miami.

Sebab Ronaldo pindah untuk menjadi salah satu wajah olahraga paling menonjol dalam proyek "Visi 2030" Arab Saudi, sementara Messi pergi ke Miami sebagai bagian dari proyek untuk memperluas kehadiran sepak bola di Florida Selatan, menjelang Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, menurut artikel tersebut.

Adapun kepindahan bintang Mesir itu ke Trabzonspor memunculkan sebuah pertanyaan: apakah level Salah mulai mendekati level Liga Turki, yang menempati peringkat kesembilan di Eropa, alih-alih liga-liga terbaik?