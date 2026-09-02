"Kami tidak akan mendatangkan pemain lagi. Kami sangat senang dengan skuad kami saat ini, dengan komposisi yang kami miliki," kata direktur olahraga Bayern Munchen, Christoph Freund, pada Senin sesaat sebelum penutupan jendela transfer. Namun, seperti yang kini dilaporkan Sport Bild, Vincent Kompany sebenarnya ingin melihat satu rekrutan tambahan lagi.

Menurut laporan tersebut, selain Nathaniel Brown, yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan nilai sekitar 50 juta euro, dan Ismael Saibari, yang membuat Bayern membayarkan jumlah serupa kepada PSV Eindhoven, pelatih juara rekor Jerman itu juga menginginkan rekrutan ketiga dengan level yang serupa.

Namun, para petinggi klub tampaknya memveto hal tersebut dan tetap ingin menjalankan rencana untuk juga memberi para pemain muda dari tim kedua serta tim kelompok umur perspektif bersama tim profesional. Karena itu, klub juga menyetujui perekrutan permanen Bara Sapoko Ndiaye yang berusia 18 tahun, yang disebut-sebut terutama terjadi atas desakan Kompany.

Selain itu, gelandang Tim Binder (19), yang kontraknya diperpanjang hingga 2030 setelah pramusim yang meyakinkan, dan pemain sayap cepat Maycon Cardozo (17) juga boleh berharap mendapat kesempatan tampil bersama tim profesional, meski yang disebut terakhir akan absen selama tiga sampai empat bulan lebih dulu setelah operasi bahunya.