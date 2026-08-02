Terungkap Tanggal Pernikahan Ronaldo dan Georgina

Bintang Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, bersiap menikahi Georgina Rodriguez pada akhir pekan mendatang dalam sebuah pesta pernikahan mewah di Madeira.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", bintang Portugal berusia 41 tahun itu dijadwalkan mengikat janji pernikahan dengan Georgina (32 tahun) di Katedral Funchal, sebelum rangkaian acara pesta pernikahan berlanjut ke Hotel Savoy Palace mewah berbintang lima untuk menggelar resepsi.

Sebelumnya, sejumlah laporan mengklaim bahwa pasangan tersebut akan menikah di perkebunan Quinta da Regaleira di kota Sintra pada akhir pekan ini.

Namun rumor tentang penyelenggaraan pernikahan di sana menjadi diragukan setelah terungkap bahwa perkebunan itu akan dibuka untuk umum selama akhir pekan ini.

Surat kabar Inggris tersebut menyebutkan bahwa Ronaldo memang akan mengikat janji pernikahannya di katedral, di mana acara pernikahan biasanya dimulai pukul tiga sore, sebelum berpindah ke Hotel Savoy Palace yang memiliki empat restoran.

Seorang sumber mengatakan: "Para tamu hotel telah diberi tahu bahwa dua lantai tidak akan tersedia untuk digunakan pada hari Jumat dan Sabtu, di samping beberapa area yang dikhususkan untuk bar."

Funchal merupakan tempat kelahiran dan tempat tumbuh besar bintang sepak bola Cristiano, dan di sana terdapat patung perunggu untuk menghormatinya, serta sebuah hotel yang menyandang namanya.

Meski kekayaan bersih Ronaldo diperkirakan berkisar antara 1,2 dan 1,4 miliar dolar, pilihannya untuk kembali ke tempat kelahirannya memiliki nilai emosional yang besar, setelah ia tumbuh dalam kemiskinan dan berbagi kamar dengan seluruh saudaranya.

Ronaldo meninggalkan rumahnya pada usia 11 tahun untuk bergabung dengan Sporting Lisbon.