Laporan media Maroko mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar mengenai upaya Mahmoud Bentayg, pemain profesional yang membela Zamalek, untuk mendapatkan kewarganegaraan Mesir agar dapat memperkuat timnas Mesir di ajang internasional pada periode mendatang.

Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset sebelumnya mengisyaratkan bahwa salah satu pemain Maroko yang berkarier di Liga Mesir menanyakan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengenai kemungkinan membela timnas Mesir, setelah ia sempat bermain untuk Maroko di Piala Arab.

Sementara itu, laporan lain menyebut bahwa pemain yang dimaksud adalah Bentayg, yang bermain untuk Zamalek sejak 2024 dan menikahi putri Ahmed Suleiman, anggota dewan direksi klub.

Namun situs Maroko "Hespress" membantah kabar tersebut, mengutip sumber yang mengetahui persoalan ini, dengan menegaskan bahwa apa yang beredar tidak memiliki dasar kebenaran.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Bentayg tidak pernah menghubungi para pejabat Federasi Sepak Bola Mesir terkait pembelaan timnas, dan sama sekali tidak memikirkan hal itu.

Sumber yang sama menegaskan bahwa pemain tersebut menempatkan timnas Maroko di posisi utama, dan saat ini ia tidak memiliki keinginan apa pun untuk mengubah tujuan internasionalnya.

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