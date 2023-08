TERUNGKAP: Chelsea Akan Dapat Bagian Dari Biaya Transfer Tino Livramento Senilai £40 Juta Ke Newcastle United

Newcastle akan menyelesaikan perekrutan Livramento dari Southampton dan Chelsea akan mendapatkan 50 persen dari keuntungan yang diperoleh The Saints.

Livramento akan bergabung ke Newcastle

Kesepakatan bernilai total £40 juta

Chelsea akan mendapat setengah dari harga tersebut

APA YANG TERJADI? Newcastle dan Southampton mencapai kesepakatan untuk transfer bek sayap Tino Livramento, dengan total biaya yang dilaporkan sekitar £40 juta ($51 juta). Chelsea akan menerima 50% dari biaya transfer karena sang pemain memiliki klausul penjualan dalam kontraknya saat The Blues menjual dia ke The Saints pada 2021, demikian menurut The Telegraph.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Setelah menjual pemain berusia 20 tahun itu ke Southampton dengan harga £4 juta pada 2021, Chelsea berutang setidaknya £13 juta ($17 juta) dan mungkin hingga £15,5 juta ($20 juta) dalam transaksi dengan Newcastle.

APA SELANJUTNYA? Livramento masih berusaha untuk kembali ke kebugaran penuh setelah absen lebih dari satu tahun karena cedera ligamen anterior, dan dia harus kembali bermain secara reguler. Ia hanya tampil dua kali di Liga Primer musim lalu, dengan penampilan singkat dalam dua pertandingan terakhir Southampton.