TERUNGKAP: Bek Mahal Dunia Josko Gvardiol Hampir Menyerah Pada Sepakbola Hingga Nyaris Jualan Ikan

Gvardiol saat ini menjadi salah satu bek paling mahal di dunia bersama Man City, tapi dirinya sempat jadi peragu.

Gvardiol kesulitan menembus tim

Hampir meninggalkan sepakbola

Berpikir untuk jualan ikan di pasar

APA YANG TERJADI? Bek asal Kroasia, Josko Gvardiol, bergabung dengan Manchester City dengan nilai transfer sebesar £77 juta pada musim panas ini, dari RB Leipzig. Namun, terungkap bahwa ia hampir menyerah untuk mencoba menjadi pesepakbola profesional ketika ia masih remaja.

Menurut Four Four Two, Gvardiol kesulitan untuk masuk ke tim yunior Dinamo Zagreb dan mempertimbangkan untuk berhenti dan menjual ikan di pasar Dolac di ibu kota Kroasia bersama ayahnya. Namun, ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya setelah seorang teman keluarga membuatkan catatan mental untuknya berjudul 'sukses', dengan kata-kata 'disiplin', 'klub papan atas' dan 'kerja keras' yang disorot di atasnya..

POTENSI AKHIRNYA TERLIHAT: Gvardiol menunjukkan banyak potensi ketika ia datang dari akademi Dinamo. Dalibor Poldrugac, pelatih akademi raksasa Kroasia, mengatakan pada tahun 2019: "Jika dia tidak menjadi starter untuk Kroasia pada saat dia berusia 20 tahun, seseorang harus masuk penjara karenanya."

Gvardiol melakukan debutnya untuk tim nasional pada usia 19 tahun pada tahun 2021 di Kejuaraan Eropa.

DEBUT UNTUK MAN CITY: Pemain berusia 21 tahun ini telah membuat awal yang baik bersama Man City, memenangkan Piala Super UEFA awal bulan ini dan tampil mengesankan dalam debut penuhnya melawan Newcastle United.

