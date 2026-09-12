Terungkap alasan Argentina menolak menghadapi Maroko

Upaya Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko untuk menjadwalkan pertandingan persahabatan antara Maroko melawan Argentina di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat mengalami kendala, setelah gagal mencapai kesepakatan akhir mengenai jadwal pertandingan yang diusulkan, meski negosiasi antara kedua pihak telah mengalami kemajuan selama periode terakhir.

Jurnalis Argentina Veronica Brunati mengungkapkan bahwa negosiasi sebenarnya telah mencapai tahap lanjut, tetapi Federasi Sepak Bola Argentina pada akhirnya memutuskan untuk tidak menggelar pertandingan tersebut, dan lebih memilih menggelar laga-laga persahabatan mendatang di dalam wilayah Argentina.

Brunati menjelaskan bahwa keputusan itu muncul dari keinginan Federasi Argentina untuk memberi kesempatan kepada suporter lokal menyaksikan tim nasional dan merayakan para pemainnya di stadion mereka sendiri, seraya menegaskan bahwa penolakan itu tidak ada kaitannya dengan nilai tawaran finansial, dan tidak berkaitan dengan pertimbangan teknis apa pun terkait timnas Maroko.

Menurut sumber yang sama, keputusan pihak Argentina berkaitan dengan strategi mereka dalam menata ulang program internasionalnya, sehingga menggelar pertandingan di Rabat selama jeda internasional Oktober tidak memungkinkan untuk saat ini.

Federasi Kerajaan Maroko terus melakukan langkah-langkah untuk mencari alternatif bagi laga yang dinantikan tersebut, seiring keteguhannya untuk menjadwalkan pertandingan persahabatan berkualitas melawan tim-tim papan atas, sebagai bagian dari rencana persiapan Maroko menghadapi ajang-ajang resmi mendatang.

Federasi saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi alternatif, dengan tujuan memastikan ujian yang kuat bagi timnas Maroko yang sepadan dengan ambisinya dan memberi para pemainnya kesempatan bersinggungan dengan lawan berlevel tinggi sebelum kembali ke kompetisi resmi.