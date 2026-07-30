Tersisa dua hari: Real Madrid berpacu dengan waktu dalam transfer Diomande

Real Madrid mendesak untuk merampungkan transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, sebelum tim Jerman itu berangkat ke pemusatan latihan pramusim mereka di Austria, di tengah berlanjutnya negosiasi antara kedua klub.

Jurnalis Jerman Florian Plettenberg, reporter jaringan "Sky Sport - Jerman", mengatakan pada hari Kamis ini melalui akunnya di platform "X": "Real Madrid mendesak untuk merampungkan transfer Yan Diomande dengan Leipzig, sebelum Leipzig berangkat ke pemusatan latihan mereka di Austria pada hari Sabtu".

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Real Madrid kembali melakukan pembicaraan baru dengan Leipzig hari ini, menurut sumber yang sama.

Plettenberg melanjutkan: "Diomande masih berada di Leipzig, dan menangani proses ini dengan profesional serta sabar sepanjang waktu, menanti tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Transfer ini masih berlanjut".

Diomande berusia 19 tahun, bermain di posisi sayap, dan telah bergabung dengan Leipzig pada musim panas 2025 dari klub Spanyol Leganes, serta menampilkan musim yang mengesankan di Liga Jerman.

Paris Saint-Germain juga turut bersaing dalam perburuan transfer ini, di samping beredarnya kabar tentang ketertarikan Liverpool dan Manchester City terhadap bintang Pantai Gading tersebut.



