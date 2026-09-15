Terobosan pertama di Eropa untuk Belanda: UEFA tunjuk Johan Cruijff ArenA

Piala Super UEFA akan dimainkan di Johan Cruijff ArenA pada Agustus 2027. Kabar menggembirakan itu dibagikan KNVB pada Selasa pagi.

Dengan demikian, Belanda mencatat sebuah yang pertama, karena dalam format saat ini Piala Super UEFA untuk pertama kalinya akan digelar di negara kita. Pada 11 Agustus, pemenang Liga Champions dan Liga Europa akan saling berhadapan di Amsterdam.

Hingga 1997, final ini dimainkan dalam dua leg. Sejak 1998, Piala Super UEFA ditentukan dalam satu pertandingan. Bersama UEFA, pemerintah kota Amsterdam, dan Johan Cruijff ArenA, federasi sepak bola Belanda menyelenggarakan ajang sepak bola internasional ini.

Sekretaris jenderal KNVB Gijs de Jong sangat antusias menyambut kedatangan Piala Super UEFA. "Dalam format ini belum pernah dimainkan di Belanda dan karena itu fantastis bahwa kami untuk pertama kalinya bisa membawa laga ini ke negara kami. Dari sisi olahraga, ini termasuk yang terbaik yang ditawarkan sepak bola klub Eropa dan bagi para suporter ini juga merupakan ajang yang luar biasa."

Wakil wali kota Amsterdam, Sofyan Mbarki (Olahraga dan Aktivitas Fisik), menyebutnya sebagai kehormatan besar bahwa federasi sepak bola Eropa telah memilih ibu kota itu sebagai kota tuan rumah partai final pada Agustus 2027. "Betapa indahnya bahwa sebagai kota kami kini menjadi panggung partai final ini antara dua juara Eropa. Saya berharap ini menginspirasi banyak anak-anak Amsterdam untuk mengambil bola dan pergi bermain di luar."

Tanja Dik, direktur umum stadion Amsterdam itu, juga bangga atas terpilihnya venue tersebut. "Sebagai penutup tahun ketika kami merayakan ulang tahun ke-30, kami boleh menyambut level tertinggi sepak bola klub Eropa. Kami menantikan untuk memberikan sambutan hangat kepada pemain, suporter, dan tamu dari seluruh Eropa di Johan Cruijff ArenA."

Bagaimana penjualan tiket untuk Piala Super UEFA pada 2027 akan dilakukan, masih belum jelas. KNVB melaporkan bahwa informasi itu akan diumumkan pada waktu yang lebih kemudian.