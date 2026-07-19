Termasuk rekor "Rangkaian Emas"... 4 rekor yang ingin dipecahkan Spanyol saat menghadapi Argentina

Tim nasional Spanyol akan menjalani salah satu pertandingan terpenting dalam sejarahnya pada Minggu malam ini, saat mereka menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026.

Ambisi “La Roja” tidak hanya terbatas pada merebut gelar juara dan menambahkan bintang kedua di seragamnya, tetapi juga mencakup pemecahan 4 rekor, yang akan mengukir edisi ini dalam sejarah tim nasional Spanyol.

Timnas Spanyol saat ini mencatatkan rekor 37 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan, dengan 28 kemenangan dan 9 hasil imbang, sejak kekalahan dalam laga persahabatan melawan Kolombia dengan skor 0-1 di Stadion Wembley pada 22 Maret 2024.

Setelah mengalahkan Prancis di semifinal, tim asuhan Luis de la Fuente menyamai rekor yang sebelumnya dipegang Italia, yang mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 37 pertandingan antara tahun 2018 dan 2021, sebelum Spanyol mengakhiri rangkaian tersebut dengan mengalahkan Italia di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa.

Baca juga

Di tengah kemarahan Inggris... Gedung Putih memihak Argentina dalam krisis bendera Falkland

Video.. Shubair: Laqja dan Motsepe Mendukung Penambahan Klub di Kompetisi Afrika

Di sisi lain, jika Spanyol berhasil menjuarai turnamen ini dan hanya kebobolan satu gol atau kurang di final, mereka akan menjadi juara dengan rekor pertahanan terbaik dalam sejarah Piala Dunia, menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia.

Kiper Spanyol, Unai Simón, memang sudah memegang rekor rentetan menit terpanjang tanpa kebobolan dalam sejarah Piala Dunia, sementara gawangnya hanya kebobolan sekali, yaitu pada babak perempat final melawan Belgia.

Sebagai perbandingan, Prancis pada edisi 1998, Italia pada 2006, dan Spanyol pada 2010 hanya kebobolan dua gol sepanjang turnamen, dengan catatan bahwa edisi-edisi tersebut diselenggarakan dengan sistem jumlah pertandingan yang lebih sedikit karena tidak adanya babak 16 besar.

Pau Kubarsi menonjol sebagai salah satu pilar utama lini belakang dalam misi ini. Bek berusia 19 tahun ini, bersama Lamine Yamal, berpotensi menjadi duo remaja pertama yang menjuarai Piala Dunia bersama satu tim nasional.

Hingga saat ini, hanya tiga pemain yang pernah tampil di final Piala Dunia sebelum berusia 20 tahun: Pelé (17 tahun) pada 1958, Giuseppe Bergomi (18 tahun) pada 1982, dan Kylian Mbappé (19 tahun) pada 2018, dan ketiganya berhasil meraih gelar juara.

Rekor Spanyol

Di lini depan, Mikel Oyarzabal mengejar rekor bersejarah lainnya. Dengan golnya dari tendangan penalti melawan Prancis, ia menyamai rekor Emilio Butragueño dan David Villa sebagai pemain Spanyol dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, dengan total 5 gol.

Oyarzabal mencetak satu gol melawan Prancis, serta dua gol masing-masing ke gawang Arab Saudi dan Austria.

Sedangkan Butragueño mencetak 4 gol melawan Denmark di babak 16 besar Piala Dunia 1986, dan mencetak gol terakhirnya melawan Irlandia Utara di babak penyisihan grup, sementara David Villa mencetak kelima golnya di Piala Dunia 2010: melawan Honduras (dua gol), Chili, Portugal, dan Paraguay.