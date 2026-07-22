"Terkutuklah Spanyol".. Mural Ferran Torres Menjadi Sasaran Vandalisme

Perayaan Ferran Torres, penyerang Barcelona dan timnas Spanyol, atas gelar Piala Dunia 2026 tidak berlalu tanpa kontroversi di kawasan Catalunya, setelah sebuah mural yang menampilkan gambarnya menjadi sasaran vandalisme hanya beberapa jam setelah diresmikan di Kota Barcelona.

Torres menjadi bintang di final Piala Dunia setelah mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan Spanyol atas Argentina, sehingga memberikan timnas negaranya bintang dunia kedua sepanjang sejarahnya, sebelum ia mendapati dirinya berada di pusat krisis yang terkait dengan identitas politik di Catalunya.

Hanya 48 jam setelah penobatan "La Roja", sebuah karya seni diresmikan di lingkungan populer Gracia di Kota Barcelona, yang menampilkan pemain Barcelona itu mengenakan jersey timnas Spanyol sambil mengangkat dan mencium trofi Piala Dunia, sebelum menjadi sasaran vandalisme pada malam Selasa hingga Rabu.

Menurut apa yang disorot oleh jaringan RMC Prancis, sekelompok separatis Catalunya melakukan perusakan terhadap karya seni tersebut sebagai bentuk protes atas keterwakilan Torres di timnas Spanyol, di mana wajah pemain itu dicat dengan warna putih, dan ditulisi berbagai ungkapan politis di mural tersebut, di antaranya: "Terkutuklah Spanyol" dan "Kami ingin timnas-timnas Catalunya".

Mural itu telah memicu kontroversi luas di media sosial sejak kemunculannya, sebelum akhirnya diketahui telah menjadi sasaran vandalisme pada Rabu pagi.

Di sisi lain, seniman TV Boy, pemilik karya seni tersebut, menegaskan melalui akun-akunnya di media sosial bahwa ia akan melukis kembali mural itu, seraya menekankan bahwa ia akan melanjutkan proyeknya meski terjadi aksi vandalisme.

Peristiwa ini terjadi setelah insiden serupa yang mendahului final Piala Dunia, di mana sebuah karya seni lain yang menyatukan mantan bintang dan bintang Barcelona saat ini, Lionel Messi dan Lamine Yamal, menjadi sasaran vandalisme, disertai penulisan pesan-pesan yang membawa nuansa serupa terkait gerakan separatis Catalunya.

Baca juga:

Video: Penghormatan paling aneh usai Piala Dunia.. Duo Spanyol mendapatkan sejumlah tomat!