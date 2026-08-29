Penyerang Liverpool asal Swedia, Alexander Isak, mencatatkan angka yang mengejutkan dalam laga yang dijalani sang tim melawan Nottingham Forest pada Sabtu malam ini.

Kedua tim bertemu di Stadion Anfield dalam pekan kedua Liga Primer Inggris, di mana mereka bermain imbang dengan skor 2-2.

Meski Isak menjadi pencetak gol pertama Liverpool hari ini, jaringan Opta menyatakan: "Isak hanya menyentuh bola sebanyak 13 kali sepanjang laga yang dijalaninya secara penuh selama 90 menit," serta menyebutnya "terisolasi".

Opta menegaskan bahwa ini merupakan "jumlah sentuhan bola paling sedikit dari seorang pemain Liverpool yang menyelesaikan satu pertandingan di Liga Primer Inggris", sejak Opta mulai melakukan pencatatan statistiknya pada musim 2003-2004.









Ini merupakan laga pertama Liverpool di kandangnya sendiri, Anfield, di bawah kepemimpinan pelatih baru asal Spanyol, Andoni Iraola. Liverpool gagal meraih kemenangan pada pekan pembuka melawan Newcastle, di mana mereka bermain imbang dengan skor yang sama, sementara pada pekan ketiga mereka akan menghadapi Ipswich Town.