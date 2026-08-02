Klub Real Madrid mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi keputusan Federasi Internasional yang menarik kembali usulan penjualan sebagian hak komersial turnamen-turnamen FIFA, khususnya Piala Dunia.

Los Blancos mengatakan dalam pernyataannya, melalui situs resminya, bahwa mereka mengapresiasi keputusan FIFA menarik kembali usulan tersebut, seraya menegaskan bahwa langkah ini menggembirakan jutaan penggemar di seluruh dunia.

Real Madrid menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh federasi kontinental dan nasional yang dengan tegas menentang usulan FIFA, dengan menyatakan, "Sepak bola internasional dan Piala Dunia mewakili, di atas segalanya, ajang yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan merupakan warisan yang menjadi milik negara-negara, para suporter, serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh sekali-kali diperlakukan sebagai sekadar aset finansial yang dapat dikomersialkan demi meraih keuntungan bagi kalangan terbatas."

Los Merengues menekankan bahwa klub adalah fondasi yang menjadi dasar terbangunnya sepak bola tim nasional dan Piala Dunia, karena klublah yang menemukan para pemain, membentuk, serta mengembangkan mereka, kemudian menyerahkan mereka kepada tim-tim nasional yang berlaga di turnamen-turnamen besar ini.

Real Madrid menjelaskan bahwa mereka menentang keras segala upaya menjual pendapatan komersial masa depan dari kompetisi-kompetisi tersebut tanpa menanggung bagian mana pun dari biaya atau risiko yang terkait dengannya.

Mereka menegaskan, "Setiap inisiatif yang bertujuan menguasai pendapatan sepak bola di masa depan tanpa memikul tanggung jawab yang timbul darinya adalah hal yang tidak dapat diterima, dan tidak seharusnya diajukan kembali dalam bentuk apa pun."

Klub menambahkan bahwa prinsip yang sama inilah yang mereka bela di tingkat domestik. Real Madrid sebelumnya menentang dan menolak untuk ikut serta dalam kesepakatan yang dijalin oleh Liga Spanyol, yang menggadaikan sebagian pendapatan masa depan dari hak siar televisi klub-klub selama 50 tahun, sebagai imbalan atas masuknya dana investasi swasta CVC.

Real Madrid dalam pernyataannya hanya mengapresiasi keputusan FIFA, sembari pada saat yang sama tidak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gianni Infantino, presiden FIFA, atas keputusan menarik kembali usulan kontroversial tersebut.