Persiapan Real Madrid untuk musim baru tidak hanya terbatas pada tim utama; klub ini terus menata berbagai timnya sebagai persiapan menjelang dimulainya kompetisi, sebagai bagian dari rencana yang bertujuan memastikan kesiapan semua divisi sebelum musim dimulai.

Di saat tim "Los Blancos" memulai latihan perdana untuk musim baru di bawah kepemimpinan José Mourinho pada masa jabatannya yang kedua, klub ini menerima kabar penting terkait tim cadangan, menurut laporan surat kabar AS.

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengumumkan pada hari Senin bahwa tim Real Madrid “C” telah terdaftar secara resmi untuk berpartisipasi di Liga Divisi Kedua Spanyol, sebagai bagian dari keputusan terkait pendaftaran klub untuk musim baru, bersama dengan tim-tim klub lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi non-profesional.

Berdasarkan keputusan tersebut, Real Madrid C akan berlaga di Grup Pertama musim ini, sambil menunggu penetapan pembagian grup akhir oleh Federasi Sepak Bola Spanyol.

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Pendaftaran klub dijadwalkan ditutup pada 15 Juli, sementara kompetisi liga akan dimulai pada akhir pekan tanggal 5 dan 6 September, menandai dimulainya perjalanan tim cadangan di musim barunya.

Keputusan ini penting karena tim cadangan Real Madrid gagal bertahan di Divisi Kedua musim lalu setelah kalah dalam dua pertandingan play-off degradasi melawan Estepona, dan akhirnya terdegradasi ke Divisi Ketiga.

Namun, degradasi klub Tarazona dan Arentero ke Divisi Kedua akibat ketidakmampuan mereka membayar gaji pemain, membuka peluang bagi pendaftaran dua klub lain, yang dimanfaatkan oleh tim cadangan Real Madrid.

Pendaftaran ini mencakup tim-tim Real Madrid lainnya yang berkompetisi di divisi non-profesional: Castilla di Divisi Satu, Real Madrid “B” di Divisi Satu Wanita, serta tim-tim junior di Divisi Dua dan Divisi Satu Spanyol.

Selain itu, tim Castilla “B”, yang mengisi slot kosong lainnya di divisi ini, juga mendaftarkan tim cadangannya di Liga Divisi Keempat Spanyol.

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