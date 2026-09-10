“FC Bayern memasukkan Arijon Ibrahimovic secara pasti ke dalam rencana”, demikian judul yang dipasang raksasa Jerman itu saat mengumumkan perpanjangan kontrak pemain 20 tahun tersebut pada 7 Juli. Direktur olahraga Christoph Freund tersenyum ke arah kamera dalam foto pers resmi dan memuji: "Sekarang ini bukan lagi hanya soal belajar baginya - sekarang saatnya menyerang, di sini bersama FC Bayern!"

Dua bulan kemudian, Ibrahimovic sudah bisa membukukan satu pertandingan Bundesliga dan satu gol, berdiri di puncak klasemen setelah dua kemenangan dari dua laga - tetapi bukan seperti yang mungkin diperkirakan bersama raksasa industri dari ibu kota negara bagian, melainkan bersama FC Augsburg.

'Hari ini di sini, besok di sana, baru saja tiba, saya harus pergi lagi', mungkin itulah yang dipikirkan pemain ofensif yang sudah beberapa kali dipinjamkan itu, seperti dalam lagu yang dinyanyikan Hannes Wader, ketika Die Roten tiba-tiba tak lagi merencanakannya. Padahal, sebelumnya ia sangat gembira, "bahwa saya mendapat kesempatan untuk bisa bermain di klub terbesar di dunia."

Ia seharusnya menjadi pelapis bagi Luis Diaz yang tak kenal lelah, tetapi sebaliknya bos olahraga Max Eberl tiba-tiba mengatakan dalam konferensi pers sesaat sebelum Deadline Day: "Jika ada sesuatu yang ada, yang sudah konkret, yang bisa menarik bagi kedua pihak, maka untuk itu tentu kami akan kembali terbuka."

Namun, pertanyaannya tetap seberapa terbuka Ibrahimovic sebenarnya untuk hengkang dari raksasa Jerman itu, meski Freund dalam siaran pers pada 1 September mengklaim bahwa mereka "telah bersepakat dengan Arijon bahwa demi perkembangannya, yang terbaik adalah jika kami meminjamkannya lagi untuk satu musim lagi."

Perubahan arah Bayern terkait Ibrahimovic memicu kebingungan

Menurut Sport1 , Ibrahimovic disebut "sangat bingung", dan menurut laporan tersebut agennya, Roman Rummenigge, juga merasa "tertampar" oleh manuver Eberl yang tidak dibicarakan lebih dulu. Dari pihak mereka, tampaknya tidak ada alasan untuk perubahan arah itu, terlebih karena berdasarkan sinyal yang diberikan, ia memperkirakan punya peluang bagus untuk mendapat waktu bermain.

Werder Bremen juga disebut berusaha mendapatkannya, tetapi Augsburg yang akhirnya memenangkan persaingan. Pada akhirnya, FCA mengamankan peminjaman hingga akhir musim plus opsi pembelian senilai delapan juta euro, sementara menurut Freund, Ibrahimovic tetap "seorang pemain muda dengan potensi luar biasa, dan pada fase ini ia membutuhkan jam bermain secara reguler. Itu akan ia dapatkan di FC Augsburg, dan kami akan terus mendampinginya dengan dekat dalam perjalanannya."

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Sebuah ungkapan lain untuk 'memang masih belum cukup untuk Bayern'? Latar belakang pasti dari perubahan arah itu tetap tidak jelas, tetapi setelah beberapa peluang emas yang terbuang dalam pramusim, setidaknya di kalangan fan kritik terhadap Ibrahimovic terus bermunculan. Di antaranya, ia dianggap tidak memiliki kelas yang dibutuhkan untuk laga-laga besar.

Sementara itu, awal kiprahnya di Fuggerstadt tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Ibrahimovic. Di bawah pelatih Manuel Baum, ia langsung tampil sebagai starter pada laga pertamanya dan juga menyumbang satu gol dalam kemenangan 4-1 di markas Eintracht Frankfurt. Setidaknya untuk saat ini, perpisahan tergesa-gesa dari Säbener Straße justru memberi dampak positif bagi Ibrahimovic.